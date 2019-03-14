Kıbrıs Gazisi Düzgün Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'da vefat eden 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi emekli Astsubay Mehmet Ali Düzgün, Amasya'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.<br><br>Taşova ilçesine bağlı Uluköy köyüne getirilen Düzgün'ün cenazesi, evinde helallik alındıktan sonra ikindi namazını müteakip İlçe Müftüsü Harun Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.<br><br>Cenaze törenine Düzgün'ün ailesi ile Kaymakam Okan Yenidünya, Amasya Merkez Komutanı Piyade Albay Savaş Bor, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile askeri ve sivil erkan ve vatandaşlar katıldı.