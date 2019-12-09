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Kıbrıs Gazisi Halil Demirci son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Halil Demirci, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

09.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:40Kıbrıs Gazisi Halil Demirci son yolculuğuna uğurlandı
'ın ilçesinde, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden 67 yaşındaki Gazisi Halil Demirci, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılarak gazilik unvanını alan ve Köşk'e bağlı Cumaderesi Mahallesi'nde oturan Halil Demirci, önceki gün kalp krizi geçirdi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kıbrıs gazisi Demirci tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demirci'nin cenazesi için Cumaderesi Camii'nde ikindi namazı sonrası askeri tören düzenledi. Törene Aydin Valisi Yavuz Selim Köşger, Garnizon Komutanı Albay Durmus İlhan Başer, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Kösk Belediye Başkanı Nuri Güler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik ve gazinin yakınları katildi. Askeri törenin ardından sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. - AYDIN

Kalp Krizi, Kıbrıs, Aydın, Köşk, Güncel

Kaynak: İHA

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