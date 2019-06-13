13.06.2019 14:24
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Kıbrıs gazisi Hüseyin Duykal son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Hüseyin Duykal son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ta dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Hüseyin Duykal, toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Hüseyin Duykal, toprağa verildi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınan Duykal'ın (66) cenazesi, Ulu Cami'ye getirildi.
Duykal'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, merkez Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Müftüsü Celal Sürgeç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerinin bahçesindeki dut ağacına çıkan Hüseyin Duykal, dün iddiaya göre, üzerine bastığı dalın kırılması sonucu düşerek yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA
Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Kıbrıs, Güncel