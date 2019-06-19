19.06.2019 19:43
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Kıbrıs Gazisi Hüseyin Subutay son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Hüseyin Subutay son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Yazıhamit köyü nüfusuna kayıtlı Kıbrıs Gazisi Hüseyin Subutay köyünde düzenlenen askeri cenaze töreninin ardından dualarla toprağa verildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Yazıhamit köyü nüfusuna kayıtlı Kıbrıs Gazisi Hüseyin Subutay köyünde düzenlenen askeri cenaze töreninin ardından dualarla toprağa verildi.

Önceki gün vefat eden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Subutay bir süredir Ankara'da bulunan bir hastanede tedavi görüyordu. Subutay, doktorların tüm müdahalelerine karşın hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi Merhum Hüseyin Subutay için memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Yazıhamit köyünde Askeri cenaze töreni düzenlendi. Merhumun cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Gazi Hüseyin Subutay'ın cenazesine Kastamonu Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Taşköprü Kaymakamı Ercan Çiçek, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, İl Jandarma Komutanı yardımcısı Albay Şener Eker, AK Parti Taşköprü İlçe Başkanı Hüseyin Erol, CHP Taşköprü İlçe Başkanı Özkan Keskin, 21. Dönem Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Bayram Şenel'in yanı sıra çok sayıda seveni ve Taşköprülü katıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
Kastamonu, Taşköprü, Kıbrıs, Güncel

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