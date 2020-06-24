Kıbrıs gazisi Hüsnü Bolulu son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'de 74 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi emekli astsubay Hüsnü Bolulu'nun cenazesi, Amasya'da toprağa verildi.
24.06.2020 19:28 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:42
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bolulu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Taşova ilçesine bağlı Tekke köyüne getirilerek helallik alındı.
Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bolulu'nun cenazesi, askeri törenle köy mezarlığına defnedildi.
Törene, Bolulu'nun ailesinin yanı sıra Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA