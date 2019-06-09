Kıbrıs Gazisi için tören düzenlendi

Sinop
'ta hayatını kaybeden Kore
Gazisi için tören düzenlendi.
Sinop'un Gerze
ilçesi Sarnıç
Köyü nüfusuna kayıtlı Kıbrıs
Gazisi Bilal Küçük hayatını kaybetti. 66 yaşında hayatını kaybeden Bilal Küçük için askeri tören düzenlendi. Bilal Küçük, Gerze ilçe Merkez
Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle ilçe merkeze bağlı Yeni Mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, Sinop Vali V. İzzet Ercan
, Gerze Kaymakamı Murat Güven, Sinop İl Jandarma
Alay Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş
, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy
, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş
ve gazinin ailesi ve yakınları ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. - SİNOP
Kaynak: İHA
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