Kıbrıs gazisi İsmail Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı
Ordu'da yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi İsmail Çiftçi (67) için cenaze töreni düzenlendi.
14.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:24
Ordu 'da yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi İsmail Çiftçi (67) için cenaze töreni düzenlendi.
Çiftçi için Ünye ilçesindeki Büyük Cami'de düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Garnizon Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Arif Kazma, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Sezgin Yılmaz katıldı.
Çiftçi'nin cenazesi, burada kılınan namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi.
Çiftçi için Ünye ilçesindeki Büyük Cami'de düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Garnizon Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Arif Kazma, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Sezgin Yılmaz katıldı.
Çiftçi'nin cenazesi, burada kılınan namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi.
Kaynak: AA
Etiketler : İsmail Çiftçi, Kıbrıs, Ordu, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Güncel
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Güncel
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak