Kıbrıs gazisi İsmail Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı
Ordu'da yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi İsmail Çiftçi (67) için cenaze töreni düzenlendi.
14.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:02
Ordu 'da yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi İsmail Çiftçi (67) için cenaze töreni düzenlendi.
Çiftçi için Ünye ilçesindeki Büyük Cami'de düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Garnizon Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Arif Kazma, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Sezgin Yılmaz katıldı.
Çiftçi'nin cenazesi, burada kılınan namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi.
Çiftçi için Ünye ilçesindeki Büyük Cami'de düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Garnizon Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Arif Kazma, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Sezgin Yılmaz katıldı.
Çiftçi'nin cenazesi, burada kılınan namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kıbrıs gazisi İsmail Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı
Etiketler : İsmail Çiftçi, Kıbrıs, Ordu, Güncel
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