Kıbrıs gazisi, kazada ağır yaralandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Kıbrıs Gazisi olduğu öğrenilen Mehmet Koç, motosikleti ile kavşaktan dönüş yaptığı sırada, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandı.

24.06.2020 04:10 | Son Güncelleme: 24.06.2020 05:20
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Kıbrıs Gazisi olduğu öğrenilen Mehmet Koç, motosikleti ile kavşaktan dönüş yaptığı sırada, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, geç saatlerde Kınadık Mahallesi Bitez akıllı kavşakta meydana geldi. Kıbrıs Gazisi olduğu öğrenilen Mehmet Koç idaresindeki 48 TE 573 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yaptığı sırada, Baki K. yönetimindeki 48 BN 312 plakalı hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Koç'u ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kazada bacağı kopma noktasına gelen Mehmet Koç'un ameliyata alındığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kıbrıs gazisi, kazada ağır yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Koç, Bodrum, Kıbrıs, Güncel, Haber

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