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Kıbrıs gazisi Mehmet Bayrak'ın cenazesi toprağa verildi

Kıbrıs gazisi Mehmet Bayrak'ın (67) cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

24.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:58Kıbrıs gazisi Mehmet Bayrak'ın cenazesi toprağa verildi
gazisi Mehmet Bayrak'ın (67) cenazesi, memleketi 'nun ilçesinde toprağa verildi.

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Bayrak'ın cenazesi, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinin önünde alınan helalliğin ardından Yeni Cami'ye getirildi.
Bayrak için düzenlenen cenaze törenine, ailesinin yanı sıra Vali Yardımcısı Bayram Gale, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Tanrısevdi, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
Bayrak'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Başköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Mehmet Bayrak, Kıbrıs, Ünye, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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