14.06.2019 09:21
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Kıbrıs Gazisi Mehmet Naci Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Mehmet Naci Kaya son yolculuğuna uğurlandıANKARA - Kıbrıs Gazisi Mehmet Naci Kaya Ankara'nın Ayaş İlçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Mehmet Naci Kaya son yolculuğuna uğurlandı
ANKARA - Kıbrıs Gazisi Mehmet Naci Kaya Ankara'nın Ayaş İlçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu 65 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mehmet Naci Kaya için Ayaş İlçesine bağlı Gökler Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına siyasetten ve İş adamları hayatını kaybeden Kıbrıs gazisinin yakınları katıldı.
İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Mehmet Naci Kaya, Gökler Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.Kıbrıs Gazisi Mehmet Naci Kaya son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA
Ankara, Ayaş, Mehmet Naci, Kıbrıs, Genel

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