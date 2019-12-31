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Kıbrıs Gazisi'ne son görev

Kıbrıs Gazisi Enbiya Güldalı, son yolculuğuna uğurlandı.

31.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:35 Kıbrıs Gazisi'ne son görev
Gazisi Enbiya Güldalı, son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 65 yaşındaki Gazi Enbiya Güldalı, önceki gün Tekirdağ'ın ilçesinde metruk bir yapıda yaşamını yitirmişti. Gazi Güldalı'nın cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Muratlı'nın Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde yaşayan Gazi Enbiya Güldalı için İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Camii'nde askeri tören yapıldı. Törene askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gazinin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Muratlı Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. - TEKİRDAĞ

Muratlı, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

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