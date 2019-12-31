Haberler » Güncel » Kıbrıs Gazisi'ne son görev - Haber

Kıbrıs Gazisi'ne son görev

Kıbrıs Gazisi Enbiya Güldalı, son yolculuğuna uğurlandı.

31.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:05 Kıbrıs Gazisi'ne son görev
Kıbrıs Gazisi Enbiya Güldalı, son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 65 yaşındaki Gazi Enbiya Güldalı, önceki gün Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde metruk bir yapıda yaşamını yitirmişti. Gazi Güldalı'nın cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Muratlı'nın Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde yaşayan Gazi Enbiya Güldalı için İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Camii'nde askeri tören yapıldı. Törene askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gazinin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Muratlı Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. - TEKİRDAĞ

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:42   Yeni yılın ilk trafik kazası şanlıurfa'da: 2 yaralı - Haber
01:42   Ortaköy'de yeni yıla böyle girdiler - Haber
01:42   Taksim'de yeni yıla böyle girdiler - Haber
01:42   Nişantaşı'nda yeni yıla böyle girdiler - Haber
01:38   Bakan Selçuk yeni yılın ilk bebeğine "Büşra" ismini verdi - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 01:44:54