Kıbrıs gazisi şehit babasını sevindiren haber

Kaynak: İHA

İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Park çevresinde 2016 yılında düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden İETT şoförü Ahmet Dokuyucu'nun ailesi, saldırıyı düzenleyen teröristlerden birinin yakalanmasıyla sevinç yaşadı. Şehit babası Habip Dokuyucu, "O katile en büyük cezayı istiyorum, şu anda elime geçse yerim onu" dedi.Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde bombalı terör eylemi saldırısı düzenleyen ve 39 polis, 7 sivil vatandaşın şehit olmasına sebep olan teröristlerden biri Hakkari'de yakalandı. Saldırıda, Kahramanmaraş'ın Elmalar Mahallesi nüfusuna kayıtlı İETT otobüs şoförü Ahmet Dokuyucu da (38) hayatını kaybetmişti.Katil zanlısının yakalanmasının ardından İHA muhabirine konuşan Dokuyucu ailesi sevinçlerini dile getirdi. Teröristin yakalanmasına çok sevindiğini söyleyen Kıbrıs gazisi baba Habip Dokuyucu, katile gereken cezanın verilmesini istedi. Dokuyucu, "Patlamayı haberlerde duyduk ve oğlumuzu aradık ancak telefonuna bakmadı. Buradan uçağa binip gittik ve yolda telefon geldi hayatını kaybettiğini öğrendik. Kardeşiyle birlikte bulmuşlar cesedini tanınmıyormuş. Daha sonra cenazemizi aldık ve bize teslim ettiler. Sağ olsunlar Kahramanmaraş'a kadar getirdiler. O katile en büyük cezayı istiyorum, şu anda elime geçse yerim onu. Dün de haberlerde izledim yakalanmış sevindim" dedi.Şehit Ahmet Dokuyucu'nun annesi Kıymet Dokuyucu (69) ise, "Çocukları var çocuklarının bakıma ihtiyacı var. Devletimizin bir el atmasını istiyoruz. 5 tane çocuk gelin ile birlikte İstanbul'da kaldılar" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ