Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Manisa
'nın Demirci
ilçesinde hayatını kaybeden 65 yaşındaki Kıbrıs
Gazisi Bilal Apaydın, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Apaydın için Yarbasan Mahalle Camisi'nde tören düzenlendi. Öğle vaktini müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Apaydın'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasının omuzlarında cenaze aracına konuldu.
Yarbasan Mahallesi Mezarlığına götürülen Apaydın'ın naşı, burada toprağa verildi.
Cenaze törenine, Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol, Belediye Başkanı Selami Selçuk
, İlçe Jandarma
Komutanı Teğmen Okan Doğan, Demirci Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kamil Aydemir, gaziler ve Apaydın'ın yakınları katıldı.
Manisa,Demirci,Kıbrıs
12 Kasım 2018 Pazartesi 17:00