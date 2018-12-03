Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Karaman
'da yaşamını yitiren Kıbrıs
gazisi Mustafa Altay
, toprağa verildi.
Rahatsızlığından dolayı hayatını kaybeden 67 yaşındaki Altay için musallada askeri tören düzenlendi.
Altay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Kırmahalle Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karaman Valisi Fahri Meral, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma
Komutan Vekili Kıvanç Savin ve vatandaşlar katıldı.
Mustafa Altay,Karaman,Kıbrıs
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:24