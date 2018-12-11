Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kağızman
ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs
gazisi Fahrettin Çakar toprağa verildi. Kümbet
Mahallesi'ndeki evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırılan Kıbrıs gazisi Fahrettin Çakar (59), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çakar'ın cenazesi, Merkez
Camisi'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Kağızman ilçesi Aşağı Kümbet Mahallesi'nde askeri törenle aile kabristanlığına defnedildi.
Törene, Çakar'ın yakınlarının yanı sıra Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, İlçe Belediye Başkanı Nevzat Yıldız
, İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz
, kamu kurumlarının müdürlerinin ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kümbet,Kağızman,Kıbrıs
11 Aralık 2018 Salı 21:15