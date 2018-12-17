Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Karaman
'da yaşamını yitiren Kıbrıs
gazisi Süleyman Yıldızlı, toprağa verildi.
Rahatsızlığından dolayı hayatını kaybeden Yıldızlı için merkeze bağlı Çoğlu köyünde askeri tören düzenlendi.
Yıldızlı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karaman Valisi Fahri Meral, İl Jandarma
Komutanı İsmail Şahin
, Askerlik Şubesi Başkanı Hüseyin Ekşioğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreter
Vekili Ali Yener
Terlemez, daire müdürleri ve gaziler katıldı.
Karaman,Kıbrıs
Kaynak: AA