Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bulanık
ilçesinin Arakonak
köyünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 66 yaşındaki Kıbrıs
gazisi İsmet Yetkin için tören düzenlendi.
Bulanık Devlet Hastanesi
'nden alınan Yetkin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Arakonak Köyü Camisi önünde düzenlenen tören alınana getirildi.
Burada duaların edilmesi ve cenaze namazının ardından Yetki'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.
Törene Vali Yardımcısı Alper Çifçi, Garnizon Komutanı Piyade
Albay Atilla Terzioğlu, İl Jandarma
Komutanı Albay Bülent Baykal, Bulanık Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Sosyal Hizmetler Müdürü Abdulbari Aksoy, askeri erkan, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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