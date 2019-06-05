05.06.2019 09:46
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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bulanık ilçesinin Arakonak köyünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 66 yaşındaki Kıbrıs gazisi İsmet Yetkin için tören düzenlendi.

Bulanık ilçesinin Arakonak köyünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 66 yaşındaki Kıbrıs gazisi İsmet Yetkin için tören düzenlendi.
Bulanık Devlet Hastanesi'nden alınan Yetkin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Arakonak Köyü Camisi önünde düzenlenen tören alınana getirildi.
Burada duaların edilmesi ve cenaze namazının ardından Yetki'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.
Törene Vali Yardımcısı Alper Çifçi, Garnizon Komutanı Piyade Albay Atilla Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Bulanık Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Sosyal Hizmetler Müdürü Abdulbari Aksoy, askeri erkan, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
Arakonak, Bulanık, Kıbrıs, Güncel