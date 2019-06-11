Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA'nın Kırkağaç
ilçesinde, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs
gazisi İhsan Balkan (67), düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Şair Eşref
Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası İhsan Balkan, dün sabah, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşama veda etti. Balkan için aynı gün Merkez
İmam-ı Azam Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene acılı aile üyelerinin yanı sıra Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. İhsan Balkan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kırkağaç Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- Manisa
Kaynak: DHA
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