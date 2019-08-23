Haberler» Güncel» Haber

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden 65 yaşındaki Turan Yaylı memleketi Gebze'de son yolculuğuna uğurlandı.

23.08.2019 19:22 Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden 65 yaşındaki Turan Yaylı memleketi Gebze'de son yolculuğuna uğurlandı.
Kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yaylı'nın cenazesi, Mevlana Mahallesinde'deki Kocatepe Camisi'ne getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından askeri tören düzenlendi. Gazinin cenazesi daha sonra Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkan Yardımcıları Selamet Güner ve Sedat Çelik, Garnizon Komutanı Albay Metin Eyiyürekli, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Poyrazoğlu ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kocatepe, Kıbrıs, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:16   Sahil güvenlik helikopteri, afetzedeler için havalandı
20:14   samsun'da sağanak; yeşil dere taştı, yollar göle döndü / ek fotoğraflar
20:12   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Lübnan temasları
20:12   AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü
20:11   Mersin'de Emine Bulut cinayeti protestosu
20:10   "Bu çatının altından ayrılanların hiç birinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır"
20:10   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'ya gidiyor