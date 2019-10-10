Haberler » Güncel » Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'un Havza ilçesinde, Kıbrıs gazisi emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Nami Koçak, askeri törenle toprağa verildi.

10.10.2019 17:50
Samsun'un Havza ilçesinde, Kıbrıs gazisi emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Nami Koçak, askeri törenle toprağa verildi.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesinde 80 yaşında hayatını kaybeden Koçak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omzunda Kevser Cami'ne getirildi.
Kılınan cenaze namazının ardından evli ve 3 çocuk babası Koçak, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Kaymakam Metin Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, Havza İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Şaffak ve vatandaşlar katıldı.
Tören öncesi ve sonrası Koçak ailesi taziyeleri kabul etti.
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs, Samsun, Koçak, Havza, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:46 Minibüs şoförü aracında ölü bulundu
19:46 İncirlik Hava Üssü'ndeki hareketlilik sürüyor
19:42 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye sivil kayıp olmamasına özen gösteriyor.
19:42 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Biz Kürtlerle değil, YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz.
19:42 Gazze'de işsizlik konulu fotoğraf sergisi
19:42 Erzurum'da 3 kız çocuğunun kaçırılmak istendiği iddiası
19:42 İtalyan enı ceo'su: savaş gemisi gelirse kuyu kazamayız
10.10.2019 19:48:05