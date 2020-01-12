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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Fahri Yüksel (67), gözyaşları içinde toprağa verildi.

12.01.2020 19:20 | Son Güncelleme: 12.01.2020 19:20Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

ÇANAKKALE'nin ilçesine bağlı köyünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazisi Fahri Yüksel (67), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Gelibolu'nun Bolayır köyünde ailesi ile birlikte oturan Kıbrıs gazisi Fahri Yüksel geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Kıbrıs gazisi Fahri Yüksel için Bolayır köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Ali Muhiddin, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Koray Akkuş, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Emrullah Büyük, İlçe Jandarma Komutanı Cem Gökdemir, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, yakınları ve halk katıldı.Kıbrıs gazisi Fahri Yüksel, kılınan cenaze namazının ardından Bolayır köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.



Çanakkale, Gelibolu, Bolayır, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: DHA

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