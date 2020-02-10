Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde kanser nedeniyle yaşamını yitiren 66 yaşındaki Kıbrıs
gazisi Bahri Mutlu, son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs gazisi Bahri Mutlu, kanser tedavisinin sürdüğü İstanbul'daki bir hastanede yaşamını yitirdi.
İstanbul'da cenaze namazı kılınan Mutlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı Kapaklı'daki evinin önüne getirildi, ardından Fatih Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine ailesi, Çerkezköy 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, Çerkezköy Merkez Komutanı Albay Erdoğan Keskin, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Fevzi Bayram, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Temsilcisi İbrahim Çetintaş, Çerkezköy Temsilcisi Hasan Hüseyin Yargılan katıldı.