Haberler » Güncel » Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 1974 yılında Kıbrıs Savaşına katılan Muharip Gazi Ali Rıza Durak (67) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

11.02.2020 15:33 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:34Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
'nın ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 1974 yılında Savaşına katılan Muharip Gazi Ali Rıza Durak (67) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Salihli'nin Çapaklı Mahallesinde yaşayan ve geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden 2 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Ali Rıza Durak için Hamidiye Camisi'nde tören düzenlendi. Durak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cami avlusuna getirildi.

Cenaze törenine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Hüseyin Solak, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, Metin Durmaz, gaziler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Durak, gözyaşları arasında Karaağaç Mezarlığında toprağa verildi. - MANİSA

Salihli, Manisa, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 17:53:22