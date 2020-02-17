Haberler » Güncel » Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Hulusi Arslan, memleketi Tekirdağ'da askeri törenle defnedildi.

17.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:25
Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren gazisi Hulusi Arslan, memleketi 'da askeri törenle defnedildi.
Hulusi Arslan'ın (66) Türk bayrağına sarılı naaşı Hereke Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.
Hereke Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Arslan'ın cenazesi Hereke Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Arslan ailesi, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Malul Gaziler Derneği Başkanı Ali Rıza Açıkgöz, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kalp Krizi, Tekirdağ, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
17.02.2020 17:58:06