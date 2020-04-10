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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Mustafa Dalgın düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

10.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:22
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi Mustafa Dalgın düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yaşayan ve tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Dalgın için Çardak Gazi Yakup Bey Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Mustafa Dalgın, burada kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Garnizon Komutanı Albay Türker Altıngöz,Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, Lapseki AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Tarkan Kanra ve askeri personel katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Lapseki, Çardak, Kıbrıs, Güncel
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