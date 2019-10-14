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Kıbrıs gazisi toprağa verildi

İstanbul'da vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Ali Bozkurt, memleketi Konya'nın Hüyük ilçesinde toprağa verildi.

14.10.2019 15:44Kıbrıs gazisi toprağa verildi
İstanbul'da vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Ali Bozkurt, memleketi Konya'nın Hüyük ilçesinde toprağa verildi.
Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören gazi Bozkurt, 65 yaşında vefat etti.
Gazi Bozkurt'un naaşı doğum yeri olan Hüyük ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi'ne getirildi. Burada öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bozkurt'un cenazesi mahalle mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, Hüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Fırat Karaca, gaziler, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

İstanbul, Kıbrıs, Konya, Hüyük, Güncel

Kaynak: AA

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