Kıbrıs gazisi toprağa verildi

İstanbul
'da vefat eden Kıbrıs
gazisi Hasan Ali Bozkurt, memleketi Konya
'nın Hüyük
ilçesinde toprağa verildi.
Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören gazi Bozkurt, 65 yaşında vefat etti.
Gazi Bozkurt'un naaşı doğum yeri olan Hüyük ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi'ne getirildi. Burada öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bozkurt'un cenazesi mahalle mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, Hüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Fırat Karaca, gaziler, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.