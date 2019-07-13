13.07.2019 15:50
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Kıbrıs Gazisi, törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi, törenle son yolculuğuna uğurlandı

BİLECİK'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Nazmi Diyar (67) cenazesi, törenle toprağa verildi.

BİLECİK'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Nazmi Diyar (67) cenazesi, törenle toprağa verildi.
Bilecik'te oturan Kıbrıs gazisi Nazmi Diyar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Diyar için merkeze bağlı Küplü köyünde tören düzenlendi. Törene ailesi ve yakınları ile Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Faruk Dirgen, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Diyar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre askerlerin ve köylülerinin omuzlarında taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Nazmi Diyar'ın cenazesi, götürüldüğü köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.


- Bilecik
Kaynak: DHA
Kalp Krizi, Bilecik, Kıbrıs, Güncel

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