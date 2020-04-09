Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kıbrıs Gazisinden anlamlı bağış

Kıbrıs Gazisi, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına maaşından destek verdi.

09.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:24
Kıbrıs Gazisinden anlamlı bağış
Kıbrıs Gazisi, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına maaşından destek verdi.

Sivas 'ın Zara ilçesine bağlı Gümüşçevre köyünde yaşayan 65 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Beşir Budak, maaşını çekip kendisine teslim eden vefa destek ekibine maaşından bin TL vererek "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek oldu.

Zara Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Mutlu Bulut, ve Vefa Destek ekibi çektikleri maaşı, Gümüşçevre köyüne giderek Budak'a ulaştırdılar. Maaşını alan Budak, bin TL 'sini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlamak üzere yetkililere teslim etti.

Yaptığı bağış hakkında açıklama yapan Budak, "Annemin, babamın ve kendimin hayrına kampanyaya bağış yapıyorum. Bizim sağlığımız sıhhatimiz yerinde, iyiyiz" dedi.

Zara Kaymakamlığı SYDV Müdürü Mutlu Bulut ise, "Teşekkür ederiz bu duyarlı davranışınızdan dolayı. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına yapmış olduğun bu bin TL'lik bağışı senin adına biz ilgili hesap numaralarına yatıracağız. Sizin gibi duyarlı, hayırseverlerimiz olduğu sürece ülkemiz her zaman payidar olacak" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Kıbrıs, Sivas, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haberler
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Haberler ›› Güncel ››Kıbrıs Gazisinden anlamlı bağış - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:04: Hakkari Belediyesi'nden 10 bin maske dağıtımı - Haber 15:04: Ücretsiz erzak dolabını yağmaladılar - Haber 15:04: Engelli vatandaşa 112 Acil Yardım Ekibi şefkati - Haber 15:04: Kulp şehitleri geride buruk hikayeler bıraktı - Haber 15:03: Müşterilerinin borç defterini yırttı - Haber 14:19: Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak - Haber 13:54: Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor