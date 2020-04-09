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Kıbrıs gazisinden anlamlı bağış

Kıbrıs gazisinden anlamlı bağış Kıbrıs Gazisi, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına maaşından destek verdi.

09.04.2020 21:21 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:22
Kıbrıs gazisinden anlamlı bağış
SİVAS - Kıbrıs Gazisi, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına maaşından destek verdi.
Sivas 'ın Zara ilçesine bağlı Gümüşçevre köyünde yaşayan 65 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Beşir Budak, maaşını çekip kendisine teslim eden vefa destek ekibine maaşından bin TL vererek "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek oldu.
Zara Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mutlu Bulut, ve Vefa Destek ekibi çektikleri maaşı, Gümüşçevre köyüne giderek Budak'a ulaştırdılar. Maaşını alan Budak, bin TL 'sini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlamak üzere yetkililere teslim etti.
Yaptığı bağış hakkında açıklama yapan Budak, "Annemin, babamın ve kendimin hayrına kampanyaya bağış yapıyorum. Bizim sağlığımız sıhhatimiz yerinde, iyiyiz" dedi.
Zara Kaymakamlığı SYDV Müdürü Mutlu Bulut ise, "Teşekkür ederiz bu duyarlı davranışınızdan dolayı. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına yapmış olduğun bu bin TL'lik bağışı senin adına biz ilgili hesap numaralarına yatıracağız. Sizin gibi duyarlı, hayırseverlerimiz olduğu sürece ülkemiz her zaman payidar olacak" diye konuştu. Kıbrıs gazisinden anlamlı bağış

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Kıbrıs, Sivas, Yerel
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