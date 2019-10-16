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Kıbrıs gazisinden Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki

Siirtli Kıbrıs gazisi Mustafa Sevinç, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarına nedeniyle tepki gösterdi.

16.10.2019 13:25Kıbrıs gazisinden Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki
Siirtli Kıbrıs gazisi Mustafa Sevinç, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarına nedeniyle tepki gösterdi.
1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na görev alan Kıbrıs gazisi Sevinç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı paylaşımın şehitlerin kemiklerini sızlattığını söyledi.

Sevinç, "Biz burada ailelerimizi bırakıp Kıbrıs'a gittik, ne yazık ki böyle bir açıklama biz gazileri derinden üzdü. Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı. Ben bir Kıbrıs gazisi olarak çok rahatsız oldum." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Mehmetçik'in yanında olduklarını dile getiren Sevinç, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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