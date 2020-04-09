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Kıbrıs gazisinden kampanyaya destek

Kıbrıs gazisinden kampanyaya destekSİVAS'ın Zara ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Beşir Budak (67), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bin lira bağışladı.

09.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:25
Kıbrıs gazisinden kampanyaya destek

Kıbrıs gazisinden kampanyaya destek

SİVAS'ın Zara ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Beşir Budak (67), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bin lira bağışladı.

İlçeye bağlı Gümüşçevre köyünde ikamet eden 5 çocuk babası 67 yaşındaki Beşir Budak, Vefa İletişim Hattı'nı arayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istediğini söyledi. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Mutlu Bulut ve ekibi köye giderek Budak'ı ziyaret etti. Budak, maaşından ayırdığı bin liralık yardımı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak için görevlilere teslim etti.

Böyle zamanlarda birlik ve beraberliğin önemli olduğunu belirten Beşir Budak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine kampanyaya katıldım. Maaşımın bin lirasını bağışta bulunuyorum. Cumhurbaşkanıma başarılar diliyorum" dedi.

Bağışı teslim alan Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Bulut da "Sizin gibi duyarlı, yardımsever vatandaşlarımız olduğu sürece ülkemiz daima payidar olacak. Bu duyarlı davranışınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel
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