Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kıbrıs gazisinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Sivas'ın Zara ilçesinde Kıbrıs gazisi Beşir Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bin lira bağışladı.

09.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:52
Kıbrıs gazisinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Sivas 'ın Zara ilçesinde Kıbrıs gazisi Beşir Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bin lira bağışladı.
İlçeye bağlı Gümüşçevre köyünde yaşayan 5 çocuk babası 67 yaşındaki Beşir Budak, Vefa İletişim Hattını arayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istediğini söyledi.
Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Mutlu Bulut ile görevliler köye giderek Budak'ı ziyaret etti.
Budak, bin liralık yardımı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak için görevlilere teslim etti.
Böyle zamanlarda birlik ve beraberliğin önemli olduğunu belirten Beşir Budak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine kampanyaya katıldım. Maaşımın bin lirasını bağışta bulunuyorum. Cumhurbaşkanıma başarılar diliyorum." dedi.
Bağışı teslim alan Bulut da "Sizin gibi duyarlı, yardımsever vatandaşlarımız olduğu sürece ülkemiz daima payidar olacak. Bu duyarlı davranışınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs, Sivas, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kıbrıs gazisinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
İşte İstanbul’da koronavirüs salgını riskinin en az olduğu ilçeler Haberler
İşte İstanbul'da koronavirüs salgını riskinin en az olduğu ilçeler
Plastik eldivenler virüsten koruyor mu? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haberler
Plastik eldivenler virüsten koruyor mu? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
İmamoğlu’nu tehdit eden şahıs, CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı Haberler
İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs, CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Haberler
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Emekli öğretmen, biten ilaçları ayağına getirilince ağladı Haberler
Emekli öğretmen, biten ilaçları ayağına getirilince ağladı
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

11:37: Saklıkent'e 10 yıl sonra nisanda kar yağdı - Haber 11:37: Başkan Ali Var: "Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız" - Haber 11:37: KONYA SÜ Rektörü Toplumun belirli kesiminin virüse yakalanıp, immünizasyonuyla bu hastalık geçer - Haber 11:36: Facianın yaşandığı bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor - Haber 11:36: Kütahya'da büyükbaş hayvan sayısı 202 bin 114 - Haber 11:05: Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi - Haber 10:56: ''Neden parkta oturuyorsun?'' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı - Haber 10:42: İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az - Haber 10:39: Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı - Haber 10:31: ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi - Ekonomi 09:50: Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı - Haber