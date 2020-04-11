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Kıbrıs gazisine ekmeğini yunuslar getirdi

Sultangazi'de 155 polis imdat hattını arayarak ekmeğe ihtiyacı olduğunu belirten Kıbrıs gazisine, yunus ekipleri yardım ettiSultangazi Habibler mahallesinde oturan Kıbrıs gazisi Hüseyin Yıldız,155 polis imdat hattını arayarak ekmek ihtiyacı olduğunu belirtti.

11.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:19
Kıbrıs gazisine ekmeğini yunuslar getirdi

Sultangazi'de 155 polis imdat hattını arayarak ekmeğe ihtiyacı olduğunu belirten Kıbrıs gazisine, yunus ekipleri yardım etti

Sultangazi Habibler mahallesinde oturan Kıbrıs gazisi Hüseyin Yıldız,155 polis imdat hattını arayarak ekmek ihtiyacı olduğunu belirtti.Kronik rahatsızlığı da bulunan Yıldız'a motosikletli polisler yardım etti. Yunuslar fırından aldıkları ekmeği Yıldız'a getirdi.  Hüseyin Yıldız, polislere yardımlarından dolayı teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hüseyin Yıldız, Kıbrıs, Polis, Güncel
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