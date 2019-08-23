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Kıbrıs gazisinin evi yangında kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında Kıbrıs gazisi Gürbüz Gülten'in evi büyük hasar gördü.

23.08.2019 17:42
Kıbrıs gazisinin evi yangında kullanılamaz hale geldi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında Kıbrıs gazisi Gürbüz Gülten'in evi büyük hasar gördü.
Yeni Mahalle'de yaşayan gazi Gülten'in (65) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine mahalleye gelen itfaiye ekipleri önce Gülten ile 85 yaşındaki annesi Feriye Gülten'i evden çıkardı.
Ekipler ardından yangını söndürdü. Jandarma ve sağlık ekipleri de olay yerine geldi.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Dumandan etkilenen gazi Gülten ile annesi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul da olay yerine gelerek Gülten ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yurdakul, belediye olarak aileye ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.
Kıbrıs gazisinin evi yangında kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ, Malkara, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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