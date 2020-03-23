Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kıbrıs gazisinin market alışverişini polis yaptı - Haberler

Kıbrıs gazisinin market alışverişini polis yaptı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evden çıkamayan 69 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen'in gıda ve market alışverişini polis ekibi yaptı.

23.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:23
Kıbrıs gazisinin market alışverişini polis yaptı
Muğla 'nın Menteşe ilçesinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evden çıkamayan 69 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen'in gıda ve market alışverişini polis ekibi yaptı.
Emir Beyazıt Mahallesi Cemil Şerif Baydur Sokağı'nda oturan Taşkesen, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak market alışverişi için yardım istedi.
Eve gelen polis ekibi, sipariş listesini ve Taşkesen'in kredi kartını alarak bir alışveriş merkezine gitti. Listedeki siparişleri tek tek tamamlayan ekip, poşetleri gaziye teslim etti.
Kıbrıs Gazisi ve Şehit Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı 69 yaşındaki Süleyman Taşkesen, gazetecilere yaptığı açıklamada, zor günlerde kendilerine yardımcı olan polis ekiplerine teşekkür ettiğini dile getirdi.
Taşkesen, kurallara uyarak evde kalmaya devam edeceklerini vurguladı.
Uygulamanın kendilerini memnun ettiğini belirten Taşkesen, şöyle konuştu:
"Devletimizden Allah razı olsun. Bu zor zamanımızda dışarı çıkmasak da sorunlarımızı, problemlerimizi çözüyoruz. Evde bekleyeceğiz. Kurallara uymak için dışarı çıkmıyoruz. Ayağınıza kadar hizmeti yapacak bir birimin, başka ülkede olacağını hiç tahmin etmiyorum. Bu bizim ülkemizin ayrıcalığı. Sağ olsunlar. Yapanlara, düşünenlere, bu kolaylığı gösterenlere çok çok teşekkür ediyorum."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Kıbrıs, Muğla, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Denetimlerini sıklaştıran polis yaşlıları ormanlık alanda yakaladı Haberler
Denetimlerini sıklaştıran polis yaşlıları ormanlık alanda yakaladı
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar Haberler
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi Haberler
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi
Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Haberler
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Haberler
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
Bakan Selçuk’tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum Haberler
Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum
İstanbul’da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? Haberler
İstanbul'da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
Trump’ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Haberler
Trump'ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

Serbest piyasada altın fiyatları - Haber Mescidi Aksa kapatılmasının ardından görüntülendi - Haber ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 473'e ulaştı - Haber Libya'da Hafter milislerinin Mitiga Havalimanı'ına düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü - Haber 65 yaş ve üzerindekilerin maaşları evde ödenecek - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum - Haber Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi - Haber Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum - Haber İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? - Haber İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor - Haber Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar - Ekonomi
Loading