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Kıbrıs gazisinin market alışverişini polis yaptı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evden çıkamayan 69 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen'in gıda ve market alışverişini polis ekibi yaptı.

23.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:41
Muğla 'nın Menteşe ilçesinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evden çıkamayan 69 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen'in gıda ve market alışverişini polis ekibi yaptı.
Emir Beyazıt Mahallesi Cemil Şerif Baydur Sokağı'nda oturan Taşkesen, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak market alışverişi için yardım istedi.
Eve gelen polis ekibi, sipariş listesini ve Taşkesen'in kredi kartını alarak bir alışveriş merkezine gitti. Listedeki siparişleri tek tek tamamlayan ekip, poşetleri gaziye teslim etti.
Kıbrıs Gazisi ve Şehit Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı 69 yaşındaki Süleyman Taşkesen, gazetecilere yaptığı açıklamada, zor günlerde kendilerine yardımcı olan polis ekiplerine teşekkür ettiğini dile getirdi.
Taşkesen, kurallara uyarak evde kalmaya devam edeceklerini vurguladı.
Uygulamanın kendilerini memnun ettiğini belirten Taşkesen, şöyle konuştu:
"Devletimizden Allah razı olsun. Bu zor zamanımızda dışarı çıkmasak da sorunlarımızı, problemlerimizi çözüyoruz. Evde bekleyeceğiz. Kurallara uymak için dışarı çıkmıyoruz. Ayağınıza kadar hizmeti yapacak bir birimin, başka ülkede olacağını hiç tahmin etmiyorum. Bu bizim ülkemizin ayrıcalığı. Sağ olsunlar. Yapanlara, düşünenlere, bu kolaylığı gösterenlere çok çok teşekkür ediyorum."
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Kıbrıs gazisinin market alışverişini polis yaptı

Kaynak: AA

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Kıbrıs gazisinin market alışverişini polis yaptı
Etiketler : Kıbrıs, Muğla, Polis, Güncel

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