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Kıbrıs gazisinin yol sorunu çözüldü

Milas'ın Çomakdağ Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi, sonunda yoluna kavuştu.

12.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:40Kıbrıs gazisinin yol sorunu çözüldü
'ın Çomakdağ Mahallesi'nde ikamet eden Gazisi, sonunda yoluna kavuştu.

İkametine ulaşımı sağlayan yolun geçtiğimiz aylarda yağan şiddetli yağmurdan sonra bozulmasının ardından ulaşım güçlüğü çeken 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Necati , yolda bakım ve onarım çalışmaları yapılması için girişimlerde bulundu.

Milas Belediyesi'ne yapmış olduğu başvurulara rağmen yolu onarılmayan Gazi Sakarya, durumu siyasilere iletti.

Gazi Sakarya'nın mağduriyetinin giderilmesi için AK Parti Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ve Ak Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar aracı olarak sorunun çözülmesini sağladı.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından yolda başlatılan bakım onarım çalışması kısa sürede tamamlandı.

Yeniden sağlıklı bir ulaşım yoluna kavuşan Gazi Sakarya, Milletvekili Demir, ilçe teşkilat yöneticileri ve Muğla Valiliği çalışanlarına teşekkür etti. - MUĞLA

Sakarya, Kıbrıs, Muğla, Milas, Yaşam

Kaynak: İHA

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