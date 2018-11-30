Kıbrıs Haritasını Çiniye Nakşetti

30 Kasım 2018 Cuma 10:23



30 Kasım 2018 Cuma 10:23

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan çini ustası Sema Serin, Kıbrıs adası haritasını geleneksel yöntemlerle çiniye işledi.Serin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 yıldır çinicilik yaptığını ve bu çinilerin bir kısmını aldığı özel siparişlerle Dubai, Kıbrıs, Azerbaycan, ABD ve İngiltere gibi ülkelere gönderdiğini ifade etti.Son olarak Kıbrıslı bir müşterisinden adanın haritası siparişi aldığını anlatan Serin, bunun üzerine çiniye yaptığı Kıbrıs adası haritası çalışmasının 60'a 80 ölçülerinde 12 parça kuars karolardan oluştuğunu ve yapımının 40 gün sürdüğünü aktardı. Serin, geleneksel yöntemlerle yaptığı çalışmasını 10 bin liraya sattığını belirtti.Önceki senelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da Kanuni Sultan Süleyman'ın bir fermanını çiniye işleyip gönderdiğini dile getiren Serin, şunları kaydetti:"Ben 18 yıldır çiniyle uğraşıyorum ve 10 kadar öğrenci yetiştirdim. Çini desinatörlüğü mezunuyum. 2009 yılında kendime ait atölyemi açtım. Rahmetli çini ustası Eşreferoğlu'nun yanında stajımı gördüm. Yapmış olduğumuz Kıbrıs haritasının yazı kısımları emekli resim öğretmeni Hüseyin Acarol'un destekleriyle yapıldı. Eserimiz problemsiz olarak fırından çıktı."