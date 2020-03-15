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Kıbrıs İngiliz üslerinde 2 askerde korona vakası

Güney Kıbrıs'ta bulunan İngiliz üslerinde 2 korona vakası daha tespit edildi.

15.03.2020 23:13 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:13
Kıbrıs İngiliz üslerinde 2 askerde korona vakası
Güney Kıbrıs'ta bulunan İngiliz üslerinde 2 korona vakası daha tespit edildi.

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan İngiliz üslerinde 2 askerde korona virüs pozitif çıktı. Tüm askerler 14 gün boyunca karantinaya alındı.

İki askerin de 13 Mart'ta İngiltere'den Kıbrıs'a geldiği öğrenildi.

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde 2 vakanın daha ortaya çıkmasıyla birlikte toplam sayı 35'e yükseldi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Etiketler : Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Güncel

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