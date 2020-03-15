Kıbrıs İngiliz üslerinde 2 askerde korona vakası
Güney Kıbrıs'ta bulunan İngiliz üslerinde 2 korona vakası daha tespit edildi.
15.03.2020 23:13 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:13
Güney Kıbrıs'ta bulunan İngiliz üslerinde 2 korona vakası daha tespit edildi.
Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan İngiliz üslerinde 2 askerde korona virüs pozitif çıktı. Tüm askerler 14 gün boyunca karantinaya alındı.
İki askerin de 13 Mart'ta İngiltere'den Kıbrıs'a geldiği öğrenildi.
Güney Kıbrıs Rum Kesiminde 2 vakanın daha ortaya çıkmasıyla birlikte toplam sayı 35'e yükseldi. - LEFKOŞA
Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan İngiliz üslerinde 2 askerde korona virüs pozitif çıktı. Tüm askerler 14 gün boyunca karantinaya alındı.
İki askerin de 13 Mart'ta İngiltere'den Kıbrıs'a geldiği öğrenildi.
Güney Kıbrıs Rum Kesiminde 2 vakanın daha ortaya çıkmasıyla birlikte toplam sayı 35'e yükseldi. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
Etiketler : Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Güncel
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