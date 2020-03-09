Kıbrıs Rum kesiminde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
09.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:18
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Rum basınında yer alan haberlere göre, Güney Kıbrıs Rum kesiminde 2 kişide koronavirüs olduğu doğrulandı.
Rum kesiminde 42 kişiye koronavirüs testi yapıldığı ve bunlardan ikisinin pozitif çıktığı ifade edildi.
Rum Sağlık Bakanı'nın konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.
Rum basınında yer alan haberlere göre, Güney Kıbrıs Rum kesiminde 2 kişide koronavirüs olduğu doğrulandı.
Rum kesiminde 42 kişiye koronavirüs testi yapıldığı ve bunlardan ikisinin pozitif çıktığı ifade edildi.
Rum Sağlık Bakanı'nın konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
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Etiketler : Güney Kıbrıs, Güncel
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