Menü
Haberler ›› Güncel ››Kıbrıs Rum kesiminde ilk koronavirüs vakası tespit edildi - Güncel

Kıbrıs Rum kesiminde ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

09.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:18
Kıbrıs Rum kesiminde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Rum basınında yer alan haberlere göre, Güney Kıbrıs Rum kesiminde 2 kişide koronavirüs olduğu doğrulandı.
Rum kesiminde 42 kişiye koronavirüs testi yapıldığı ve bunlardan ikisinin pozitif çıktığı ifade edildi.
Rum Sağlık Bakanı'nın konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Güney Kıbrıs, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
İtalya'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastane odasının görüntüleri ortaya çıktı Güncel
İtalya'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastane odasının görüntüleri ortaya çıktı
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap Güncel
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı