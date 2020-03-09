Kıbrıs Rum kesiminde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
09.03.2020 19:41 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:41
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
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Kaynak: Dunya.com
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