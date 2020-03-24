Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kıbrıs Rum kesiminde kısmi sokağa çıkma yasağı başlıyor - Haberler

Kıbrıs Rum kesiminde kısmi sokağa çıkma yasağı başlıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceğini duyurdu.

24.03.2020 00:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:04
Kıbrıs Rum kesiminde kısmi sokağa çıkma yasağı başlıyor
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceğini duyurdu.
Rum basınında yer alan habere göre, Rum lider Anastasiadis, koronavirüs konusunda alınan yeni tedbirleri açıkladı.
Anastasiadis, ülkede yarın 18.00'den itibaren 13 Nisan'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceğini söyledi.
Buna göre, Rum kesiminde temel ihtiyaçları giderme, çalışma alanlarına ulaşma, doktor ve eczane ihtiyacı gibi durumların haricinde sokağa çıkma yasağı getirildi.
Parklar, çocuk oyun alanları, sahiller, gezi alanları açık spor alanları ve meydanlar, 13 Nisan'a kadar halka kapalı olacak.
Öte yandan, kilise, cami ve diğer ibadet alanlarına da halkın girişi yasaklandı.
Rum kesiminde bugün 21 yeni pozitif koronavirüs tespit edilirken, ülkede görülen toplam vaka sayısı 116'ya yükseldi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Nikos Anastasiadis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı ’kürdanlı’ tedbir Haberler
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir
Bilim Kurulu Üyesi üzerine basa basa söyledi: Herkes kendini pozitif saysın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi üzerine basa basa söyledi: Herkes kendini pozitif saysın
İngiltere kepenk indirdi! Başbakan Johnson’dan koronavirüs kararı Haberler
İngiltere kepenk indirdi! Başbakan Johnson'dan koronavirüs kararı
Küçük ve büyük marketlerin çalışma saatlerine sınırlandırma geldi Haberler
Küçük ve büyük marketlerin çalışma saatlerine sınırlandırma geldi
İmamoğlu’ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi Haberler
İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi
Bakan, ’Salgının dışında değilsiniz’ deyip onları uyardı: Evde kalın Haberler
Bakan, "Salgının dışında değilsiniz" deyip onları uyardı: Evde kalın
Bu hafta nelerle karşılaşacaksınız? Haberler
Bu hafta nelerle karşılaşacaksınız?
Türkiye’de koronvirüsten can kaybı 37 oldu, vaka sayısı arttı Haberler
Türkiye'de koronvirüsten can kaybı 37 oldu, vaka sayısı arttı

Son Dakika Güncel Haberleri

Koronavirüsten can kaybı 37'ye yükseldi (2) - Haber Bakan Soylu: Büyüklerimiz evde kalarak, etkileşim hastalarından da korunacak - Haber Bakan Koca: Çin'de olumlu sonuç veren ilacı Türkiye'ye getirdik - Haber Marketler metrekareye göre müşteri alacak, toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışacak - Haber Ordu'da iki kişiyi öldüren şahıs intihara kalkıştı - Haber Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın - Haber İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi - Haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı - Haber İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak - Haber İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading