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Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 6'ya çıktı

KIBRIS Rum kesimi Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 kişide görülen koronaviris (Kovid-19) sayısının 6'ya çıktığını açıkladı.

12.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:45
Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 6'ya çıktı

KIBRIS Rum kesimi Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 kişide görülen koronaviris (Kovid-19) sayısının 6'ya çıktığını açıkladı.

Ülkede bir alarm durumu olduğuna işaret eden Rum Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, Epidomoloji Gözetim Birimi, söz konusu 6 vakayla temas içinde olan kişileri araştırmaya başladı" ifadelerine yer verildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan 6 hastadan 3'ünün erkek olduğu bildirildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Dünya

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