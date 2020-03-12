Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 10'a çıktı
KIBRIS Rum kesiminde koronavirüslü (Kovid-19) hasta sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.
12.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:36
KIBRIS Rum kesiminde koronavirüslü (Kovid-19) hasta sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.
Rum medyasındaki haberlerde şüphelenilen kişilerin yapılan testlerinde 10 kinin sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi. Kovid-19 vakasının görüldüğü bu kişilerin İtalya, Almanya ve Yunanistan'dan dönüş yapan Rum vatandaşları olduğu kaydedildi.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Dünya
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