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Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 14'e çıktı

KIBRIS Rum kesiminde koronavirüs (Covid-19) teşhis edilenlerin sayısı 10'dan, 14'e yükseldi.

13.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:30
Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 14'e çıktı

KIBRIS Rum kesiminde koronavirüs (Covid-19) teşhis edilenlerin sayısı 10'dan, 14'e yükseldi.

Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde 4 kişide yapılan testler pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkan 2 kişinin Atina'dan geldiği, diğer ikisinin de bu kişilerle temas ettiği için koronavirise yakalandığı belirtildi.

KUMARHANELERDE ÖNLEMLER

Rum yönetimi hükümeti, Güney Kıbrıs'ta insanların toplu olarak bulunacağı alanlarda sınırlamalar getirdi. Kumarhanelere ve eğlence merkezlerine çalışanlarla birlikte giriş yapacak kişi sayısı 75 olarak sınırlandırıldı. Kumarhanelerdeki masa oyunları yasaklandı.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Devlet Hastanesi, Dünya

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