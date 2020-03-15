Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüslü kişi sayısı 26'ya yükseldi
KIBRIS Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde 5 kişiye yapılan koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
15.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:10
KIBRIS Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde 5 kişiye yapılan koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Böylece, Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 26'ya yükseldi.
Kıbrıs Rum kesiminde, bugün, 5 kişi daha koronavirüs şüphesiyle kaldırıldığı Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde, karantinaya alındı. 5 kişinin yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı.ADA'DA 31'E ULAŞTI
?Rum kesiminde, koronavirüs teşhisi bulunan hasta sayısı 21'den 26'ya çıkarken, KKTC'de de 5 koronavirisü teşhisi konuldu. Böylece Kıbrıs adasında koronavirislü kişi sayısı 31'e yükseldi.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Devlet Hastanesi, Kıbrıs, Dünya
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