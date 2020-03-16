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Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüslü kişi sayısı 33'e yükseldi

Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde 7 kişiye yapılan koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

16.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:00
Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüslü kişi sayısı 33'e yükseldi

Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde 7 kişiye yapılan koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 33'e yükseldi.

Kıbrıs Rum kesiminde, bugün, 7 kişi daha koronavirüs şüphesiyle kaldırıldığı Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde karantinaya alındı. Rum kesiminde, koronavirüs teşhisi bulunan hasta sayısı 26'dan 33'e çıkarken, KKTC'de de 6 koronaviris teşhisi konuldu. Böylece Kıbrıs adasında koronavirislü kişi sayısı 39'a yükseldi.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: DHA

Etiketler : Devlet Hastanesi, Kıbrıs, Dünya

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