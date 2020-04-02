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Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı

Kıbrıs Rum Kesimi'nde koronavirüs taşıyan bir annenin dünyay getirdiği erkek bebekte koronavirüs tespit edilmemesi sevindirdi.

02.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:50
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı

Rum basınında yer alan habere göre, Rum kesiminde Kovid-19 testi pozitif olan hamile kadın 31 Mart'ta doğum yaptı.
Doktorlar, 3,5 kilogram ağırlığında dünyaya gelen erkek bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, bebeğe yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu.

İKİNCİ TEST YAPILACAK

Hastane yetkilileri, gözetim altında tutulan bebeğe bir hafta içerisinde yeni bir test yapılacağını ve testin negatif çıkması halinde bebeğin taburcu edileceğini belirtti.

Annenin Kovid-19 taşımasına rağmen herhangi bir belirti göstermediğini ifade eden yetkililer, kendisine yapılan bir testin negatif çıktığını ve 3 Nisan'da bir test daha yapılacağını vurguladı. Yetkililer, ikinci testin de negatif çıkması halinde, annenin bebeğiyle temas kurmasına izin verileceğini kaydetti.

RUM KESİMİNDE SON DURUM

GKRY'de ise son 24 saatte 58 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi ve "bu zamana kadarki en hızlı artış" olarak kayıtlara geçti.

Rum basınındaki habere göre, GKRY Sağlık Bakanlığı, 58 yeni vakanın yanı sıra 66 yaşındaki erkek bir hastanın da hayatını kaybettiğini duyurdu.

Böylece Rum kesimindeki toplam vaka sayısı 320'ye, can kaybı ise 9'a yükseldi. GKRY'de ilk Kovid-19 vakası 9 Mart'ta tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kıbrıs, Anne, Sağlık, Dünya
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